O silahta parmak izine rastlanmadı

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde aynı aileden üç kişinin sokakta köpek besleme tartışması nedeniyle öldürülmesi ile ilgili davanın 4'üncü duruşmasında, cinayetlerde kullanılan tabanca ve şarjörde parmak izine rastlanmadığı ortaya çıktı.

10 Haziran 2022'de meydana gelen olayda Yahya Köşek (61) ile eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü (37) sokakta öldürülmüştü. Ali İhsan Kılıç (67) ve ağabeyi Mehmet Kılıç'ın (69) tutuklu yargılandığı davada sanıkların cinayette kullandığı belirtilen tabanca ve şarjörün laboratuvar incelemesinde, parmak izine rastlanmadığı açıklandı.

BUNUN üzerine tabanca ve şarjörün, DNA testi için Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmesine karar verilip duruşma ertelendi. Sanıklar, suçsuz olduklarını belirtip tahliyelerini talep etti. Avukatları ise sanık yakınlarının can güvenliği olmadığı için davanın başka kente alınmasını istedi. Mahkeme başkanı, bu talebi reddetti, ayrıca sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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