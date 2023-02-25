‘Emsal’ toplantısına depremzede baskını

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından mağdur olan vatandaşların yeniden evlerine kavuşabilmesi için gündeme gelen ve kentte gerek siyasi partiler arasında gerekse odalar ile yerel yönetim arasında tartışmalara neden olan emsal artışı için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti.



TARTIŞMA ÇIKTI

Bayraklı ilçesinde, ilçe belediyesi K sınırlarında geçerli olacak yüzde 10'luk emsal artışı önerisini meclise getirirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görüşülen gündem maddesi ise parsel bazında yüzde 20, ada bazında ise yüzde 30 olarak revize edilmişti. TMMOB ise kararı mahkemeye taşımıştı. İzmir 5'inci İdare Mahkemesi ise geçtiğimiz günlerde yürütmeyi durdurma kararı vermişti Karar sonrası başta depremzedeler olmak üzere siyasilerden de mahkemenin kararına tepki gelirken, TMMOB İzmir Şubesi dün 'Depremde Ve Sonrasında Yaşanan Mağduriyetlerin Sorumlusu Bilimle İnatlaşan Yöneticilerdir!' başlığı ile basın toplantısı düzenledi. Toplantıya 8-9 kişilik depremzede grubu katılırken, Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Zafer Mutluer, "TMMOB'a bağlı odalar bilimsel bilgiyi savunur. Vatandaşlarımızın güvenli kentlerde nasıl yaşayabileceğini" dedi. Bunun üzerine söz alan bir depremzede, "Ben de mimarım. Bize her zaman sorunu belirtirken çözümü de sunmamız gerektiğini öğrettiler. Ancak siz çözüm sunmuyorsunuz, biz ne yapacağız. Biz evlerimizi istiyoruz" dedi.

"BİZE KARŞI SAMİMİ DEĞİLSİNİZ"

Depremzedelerin tepki göstermesine yanıt veren ve emsali eleştiren TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Aykut Akdemir'in "Bugün emsale el kaldıranlar yarının katilleridir" sözü sonrası depremzedeler oda başkanlarına tepki gösterdi. Depremzedeler, "Oda yanlış yapıyor kısmında değiliz bir yerde yanlış varsa bize destek olun. Depremzedelere karşı samimi değilsiniz. Biz çözüm istiyoruz" dedi.