En çok depremzede göçü alan illerden biri İzmir

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, deprem bölgelerinden Çeşme, Urla ve Seferihisar'a gelen depremzedeleri ziyaret etti. Burada konuşan Sürekli, İzmir'in şu anda en çok depremzede göçü alan illerden biri olduğunu belirterek, "Bunu öngörmüştük. Tahliye edilerek, yakınlarının yanına sığınmak ya da kalıcı olarak İzmir'e gelen 30 bin civarında depremzedemiz var. Valiliğimiz bu noktada ön koordinasyonunu tamamlamıştı. Şimdi bin kişilik ilave barınma koşulu da oluşturuldu, hazırlıklar tamamlandı. En başta depremzedelerimiz için zor bir süreç. Evlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda kaldılar. Her gün ziyaretlerindeyiz. Taleplerini alıyoruz. Tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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