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İzmir'de kaçak sigara imalathanelerine şok baskın

İzmir'de polis ekipleri birçok ilçede kaçak sigara imalatı yapan adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda milyonlarca makaron ve tonlarca kaçak tütün ele geçirilirken, 10 kişiye de adli işlem uygulandı.

İHA

25.02.2023, 11:36

İzmir’de kaçak sigara imalathanelerine şok baskın

İzmir'de insan sağlığına zararlı, sağlıksız ortamlarda üretilerek, depolanan ve satışa sunulan yasa dışı tütün mamullerinin satış ve ticareti ile mücadeleyi sürdüren İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Çiğli, Buca, Karabağlar, Konak ve Bornova ilçelerinde 2 imalathane, 3 iş yeri, 2 depo, 1 ev ve 3 araca operasyon düzenledi.

10 şüpheliye adli işlem uygulanan operasyonlarda, 2 milyon 140 bin adet bandrolsüz makaron, 635 bin 500 adet doldurulmuş sigara, 1 ton 145 kilogram bandrolsüz tütün, 4 bin 658 paket gümrük kaçağı sigara, 676 adet gümrük kaçağı puro, 526 adet elektronik nargile cihazı, 8 bin 712 adet sigara sarma kağıdı, 560 paket ısıtılmış sigara, 70 adet elektronik nargile likidi, 9 kilogram nargile melası, 7 adet sigara dolum makinası, 2 adet kompresör ele geçirildi.

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