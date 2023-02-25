İzmir’de kozmetik mağazasının deposunda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yenişehir Gıda Çarşısı, 1203 Sokak'taki bir kozmetik mağazasının deposundan bugün saat 11.00 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

3 katlı binadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, içeride mahsur kalanlar olduğu belirtildi.

İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan da mahsur kalanların çıkarılması için uğraşıyor.

İzmir'de gece saatlerinde korkutan yangın! Alevler daireyi sardı