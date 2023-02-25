Polonyalı seri katili bornovalı gazeteci yakalattı

Avusturya'nın Viyana kentinde 71 yaşında eczacı bir erkek evinde ölü bulundu. Polisin araştırmaları, yaşlı adamın cinayete kurban gittiğini ortaya koydu. Sakinliğiyle bilinen Viyana'da bu cinayet büyük ses getirirken, 1 hafta sonra aynı bölgede benzer bir cinayet daha işlendi. Bu sırada, 20 yıldır Viyana'da gazetecilik yapan Yasin Şahin de cinayet mahallinden fotoğraflar çekti. Cinayetten yaklaşık 4 saat sonra, cinayet mahalline 30 metre ötedeki aracının içinde bekleyen Şahin, müstakil evin bahçesine kapişonlu kazak giymiş birinin duvardan atlayıp girdiğini görünce durumu hemen polise iletti. Polis ve Şahin, evde kapişonlu şahısı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüphelinin, iki cinayetin de faili olduğu tespit edildi. Kimliği açıklanmayan Polonyalı seri katil tutuklanıp cezaevine gönderilirken, katilin yakalanmasında büyük katkı sağlayan İzmir Bornovalı Türk gazeteci Yasin Şahin, Viyana'da gündeme oturdu. Viyana Valisi tarafından liyakat nişanı verilen Şahin, "O an çok ilginç bir durum yaşadım. Katilin o olduğunu hissettim. Yeni cinayet ve suçları önlemeye katkı sunduğum için mutluyum" dedi.

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