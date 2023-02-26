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Haberler İzmir CHP Ödemiş'te toplu istifa şoku yaşanıyor

CHP Ödemiş'te toplu istifa şoku yaşanıyor

26.2.2023

CHP Ödemiş’te toplu istifa şoku yaşanıyor
CHP Ödemiş İlçe Başkanlığına seçilen belediye meclis üyesi Mustafa Turan'ın yönetiminden 9 kişi istifa etti. Bölgenin ilçe başkanları tarafından konsensusla, Küçük Menderes Havzası'ndan milletvekili adayı çıkması için karar verildikten sonra CHP Ödemiş İlçe Başkanlığı'ndan istifa eden Hamdi Halis'in yerine Belediye Meclis Üyesi Mustafa Turan'ı ilçe başkanlığına seçmişti. Yönetimin yedeği olmadığı ve ilçe başkanının elini güçlendirmek adına dün 9 ilçe yöneticisi istifa etti. İstifalarla birlikte bir ay önce bu göre seçilen Turan'ın başkanlığı da düşmüş oldu.
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