  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de ekiplerden operasyon! 2 ton sahte alkol ele geçirildi

İzmir'de ekiplerden operasyon! 2 ton sahte alkol ele geçirildi

İzmir'de polis ekipleri tarafından 6 ilçede düzenlenen operasyonla 2.25 ton sahte etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İHA

26.02.2023, 14:55

İzmir’de ekiplerden operasyon! 2 ton sahte alkol ele geçirildi

İzmir'de Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan, vatandaşların içki yapımında kullanmaları için el dezenfektanı adı altında satışa sunan, tüketilmesi halinde insan sağlığına çok ciddi zararları olan ve ölümlere sebep olabilen sahte etil alkol kaçakçılarına ait Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Konak ve Torbalı ilçelerinde 3 ikamet, 3 iş yeri-depo ile 2 araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2.25 ton sahte etil alkol, 3 bin 512 adet etiket, 23 şişe sahte içki, 338 adet aroma, 200 ml gliserin, 1 adet alkolmetre ele geçirildi. Olayla ilgili 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'de alkollü bisiklet sürücüsüne para cezası

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA