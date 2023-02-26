“Kolon kesme şüphesi olan ihbar etsin”

SEFERİHİSAR depreminin ardından Bayraklı'da yıkılan binalarda gündeme gelen 'kolon kesme' iddiası Kahramanmaraş depremiyle yeniden tartışmaya açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyenin buna dair özel denetimleri olacağını vurgularken vatandaşların zerre kadar şüphesi varsa belediyeye anında ihbarda bulunmalarını ve buna dair hemen inceleme ve denetim yapılacağını söyledi. Batur, "Her 3 yılda bir zemin kattaki iş yerlerinin kontrolünü yapacağız. Bunu yapı kontrol ve zabıta ekipleri yapacak. Projesine uygun olarak duruyor mu, kolon kesildi mi diye. Konak'ta yaşayan vatandaşlarımıza çağrı yapıyorum, oturduğunuz apartmanda böyle bir şüpheleri varsa hiç zaman kaybetmeden belediyemizin imar müdürlüğüne müracaat etsinler. Biraz tereddütleri bile olsa lütfen bize müracaat etsinler, bu çok hassas bir konu" diye konuştu.

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