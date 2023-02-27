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Haberler İzmir Çeşme'de korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı!

Çeşme'de korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı!

İzmir'in Çeşme ilçesi Altınkum mevkiinde, yüksek gerilim hatlarının kopması sebebiyle yangın meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Çeşme Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyerek geniş alanlara yayılmak üzere olan yangın tam zamanında kontol altına alındı.

İHA

27.02.2023, 09:20

İzmir'in Çeşme ilçesi Altınkum mevkiinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Çeşme’de korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı!

Akşam saatlerinde, Altınkum mevkiinde, yüksek gerilim hatlarının kopmasıyla meydana gelen yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılmak üzereyken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Çeşme Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Çeşme’de korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı!

Ardıç ağaçlarının ve yabani zeytin ağaçlarının zarar gördüğü yangın, civarda bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Çeşme’de korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı!

Yangının kontrol altına alındığı Çeşme Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulurken, "Altınkum Mevkii Şehit Mehmet Mahallesi'nde, yüksek gerilim hattının kopmasıyla meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerimiz tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Geçmiş olsun Çeşme..." ifadelerine yer verildi.

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