  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Depremden kurtarılan hayvanları sahiplendiriyor

Depremden kurtarılan hayvanları sahiplendiriyor

27.2.2023

Depremden kurtarılan hayvanları sahiplendiriyor
İZMİR Kemalpaşa'da Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda, deprem bölgesinden gelen çeşitli türlerdeki 1000'e yakın hayvana bakılıp, tedavisi yapılıyor. Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı temsilcisi Tunahan Çakır, "Hatay'da depremden 10 gün sonra kurtardığımız kediler oldu. Kurtardıklarımız arasında acil olanlar için nakil aracı ayarlayıp İzmir'e, çiftliğimize gönderdik. Çiplerini okutup, sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Ulaştıklarımızın bazıları, 'Evim yok artık bakamayacağım' diyebiliyor. Yuva ilanları açıyoruz. Amacımız; yeni yuvalar bulmak. Bulamazsak, çiftliğimizde yaşamalarını sağlayacağız" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA