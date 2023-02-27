Depremden kurtarılan hayvanları sahiplendiriyor

İZMİR Kemalpaşa'da Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda, deprem bölgesinden gelen çeşitli türlerdeki 1000'e yakın hayvana bakılıp, tedavisi yapılıyor. Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı temsilcisi Tunahan Çakır, "Hatay'da depremden 10 gün sonra kurtardığımız kediler oldu. Kurtardıklarımız arasında acil olanlar için nakil aracı ayarlayıp İzmir'e, çiftliğimize gönderdik. Çiplerini okutup, sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Ulaştıklarımızın bazıları, 'Evim yok artık bakamayacağım' diyebiliyor. Yuva ilanları açıyoruz. Amacımız; yeni yuvalar bulmak. Bulamazsak, çiftliğimizde yaşamalarını sağlayacağız" dedi.