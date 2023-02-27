İzmir’den Hatay’a ‘iyilik’ taşıdı

eprem felaketinin ardından Türkiye tek yürek olarak bölgeye yardım ulaştırmak için seferber oldu. Uzun süredir bisiklet sporuyla ilgilenen, Fizik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Berfin Kolcu da depremin ardından İzmir'den Hatay'a giderek afetzedelere yardım edebilmek için harekete geçti. Genç öğrenci, bisikletiyle yüzlerce kişiye erzak, battaniye ve giysi gibi çok sayıda yardım malzemesi ulaştırdı.Depremin dördüncü günü ulaştığı Hatay'da 5 gün kalıp İzmir'e dönen Kolcu, geçtiğimiz perşembe günü ikinci kez aynı bölgeye gitti. Şu anda Hatay'da bulunan Kolcu, "Burada tanık olduğum acıları, insanların yaşadığı yıkım ve çaresizliği hiçbir zaman unutmayacağım. Umarım bir daha böylesine acı bir afeti yaşamayız" diye konuştu. Kolcu, aldığı yardım malzemeleri, bisikleti ve römorkunu otobüse yükleyip yola çıktı. Kendilerini 'Bisi- Destek' grubu olarak adlandırılan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden Hatay'a gelen bisikletli ekiple buluşan Kolcu, kendi yanında getirdiklerinin yanı sıra yetkili merciler tarafından bölgeye gönderilen yardım malzemelerini sokak sokak dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.Bölgeye yardım getiren belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve yetkili kurumlar ile koordineli hareket eden Kolcu, özellikle enkazlar nedeniyle araç girişinin yapılamadığı mahalleleri seçti. Berfin Kolcu, "Depremin ardından oluşan acı tabloyu görünce, oradaki insanlar için bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Okulumuz da sömestir tatilinde olduğu için bisikletimle bölgeye gitmeye karar verdim. Zaman kaybetmeden, depremin olduğu hafta Hatay'a geçtim. Acının, üzüntünün ve çaresizliğin ne olduğunu Hatay'da öğrendim. Aynı zamanda umudun ne kadar güzel, değerli bir şey olduğunu da ilk kez bu kadar derinden fark ettim" dedi. Bölgeye yardım getiren kişilerle iletişime geçerek toplanan yardımları bisikletiyle dağıttığını söyleyen Kolcu, "Gittiğim enkazların önünde bana sarılıp ağlayan, böylesine zor durumda bile mahcubiyetle yardımları alan, o gönlü güzel insanları hiç unutmayacağım" diye konuştu.Hatay'dan İzmir'e döndüğünde vicdanen kendisini rahatsız hisseden Berfin Kolcu, "Hatay'a yeniden gitmem, oradaki insanları yalnız bırakmamam gerektiğini düşünmüştüm. Şu anda Hatay'daki depremzedelerin yanında olmak, bu açıdan benim için güzel bir duygu. Yardımın azı, çoğu olmaz. Orada bir çocukla konuşmak, bir aile ile dertleşmek, sıcak yemeği taşımak da bir yardımdır. Bölgeye gelemese de herkes elinden geldiği kadar depremzedelere yardım etmeyi sürdürmeli" ifadelerini kullandı.