Sahte 100 dolarla yakıt alan 2 şüpheli yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt alıp, ödeme yaparken sahte 100 dolar verdiği tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin sahte parayla alışveriş yaptığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki şahsın bir akaryakıt istasyonuna araçla gelerek benzin aldığını ve karşılığında 100 dolar verdiğini belirledi.



MAĞAZADA DA KULLANMIŞLAR

Yakalanan T.T. ve M.Ö. gözaltına alınırken, yapılan aramalar sonucunda 2 adet 100 dolar sahte banknot, 2 adet 100 lira sahte banknot, 2 adet sentetik ecza hap, 0,73 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Aynı şahısların Bornova'da bulunan bir mağazada alışveriş yaparak sahte 100 dolar verdikleri de tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T. ve M.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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