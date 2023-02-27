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Haberler İzmir Yolda görseniz aile sanacağınız uyuşturucu tacirleri tutuklandı!

Yolda görseniz aile sanacağınız uyuşturucu tacirleri tutuklandı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde kendilerine aile görünümü veren H.A. ve M.Y. isimli 2 şahıs, alınan ihbar üzerine araçlarında 77 gram uyuşturucu maddesi ile suçüstü yakalandı. Gözaltına alan tacirler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA

27.02.2023, 16:15

Yolda görseniz aile sanacağınız uyuşturucu tacirleri tutuklandı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu tacirlerini takibe alan polis ekipleri, aile görünümü veren H.A ve M.Y isimli şahısların kullanmış oldukları araç içerisinden 77 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Motosikletli Yunus Timleri ile birlikte uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlara devam ediyor. Ekipler, yapılan saha çalışmalarında elde ettiği duyumlar ve alınan ihbarların değerlendirilmesi sonucu aile görünümü veren H.A ve M.Y isimli şahısların kullanmış oldukları araç içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Nefes kesen takip sonucu aracı durduran ekipler, 77 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.A. ve M.Y, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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