Gaziemir’de CHP’yi bölen önerge masaya yatırılacak

İZMİR Gaziemir'de 2015 yılında Halil İbrahim Şenol döneminde CHP Grubu'nda büyük çatlağa yol açan, 2021 yılında ise Başkan Halil Arda döneminde önce komisyonlarda sonra da meclis oturumunda reddedilerek krize neden olan ve 2022 yılında bir kez daha meclis gündemine gelerek bu kez CHP Grubu'nda yaşanan çatlak nedeniyle oy çokluğuyla reddedilen İZBAN hattı ile Akçay Caddesi arasında uzanan hatta belirli adalarda kullanım kararlarının ticaret alanına dönüştürülmesini öngören plan revizyonu bir kez daha oturumda masaya yatırılacak. Önergenin CHP içinde yeniden çatlak oluşturacağı konuşuluyor.

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