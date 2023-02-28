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Haberler İzmir İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli Aydın ve Kütahya'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların, "emekliye kredi çıkartılır" ilanları vererek acil nakit para arayışı içerisindeki çoğunluğu emekli vatandaşlara yüksek faizle borç verip senet imzalattıkları ortaya çıktı.

AA

28.02.2023, 18:25

İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gazete ve sosyal medyaya "emekliye kredi çıkartılır" ilanları vererek acil nakit para arayışı içerisindeki çoğunluğu emekli vatandaşlara yüksek faizle borç verip senet imzalattıkları, icraya verdikleri kişilerin maaşlarına da kesinti yaptırdıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından İzmir'in Bornova, Buca, Konak ,Karabağlar ilçeleri ile Kütahya ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, içinde borçluların isimlerinin bulunduğu çok sayıda ajanda, not defteri ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin bu yöntemle 50 kişiyi yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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