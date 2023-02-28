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Haberler İzmir Jandarma ekipleri İzmir'de firari 21 kişiyi yakaladı

Jandarma ekipleri İzmir'de firari 21 kişiyi yakaladı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından haklarında hapis cezası bulunan 21 firari yakalandı. Firariler çıkarıldıkları mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

28.02.2023, 11:06

Jandarma ekipleri İzmir’de firari 21 kişiyi yakaladı
İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 firari, 'Jandarma Dedektifleri' olarak bilinen JASAT ekipleri tarafından yakalandı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 16-26 Şubat tarihleri arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahısları yakalamaya yönelik operasyonlar yürüttü. Ekipler, Güzelbahçe, Bayındır, Bornova, Beydağ, Dikili, Buca, Bergama, Menemen, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişiyi yakaladı.
Yakalanan firariler, çıkarıldıkları adli mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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