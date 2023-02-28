Mahkemenin iptal ettiği imar planı yeniden meclise geliyor

BAYRAKLI ilçesinde deprem sonrası yerel yönetimin emsal artışı getiren imar plan notu düzenlemesiyle ilgili TMMOB tarafından açılan davada yürütmenin durdurulması kararı alınmıştı. Mahkemenin aldığı karar sonrası depremzedelerin mağdur olmaması ve başlatılan Halk Konut projesinin aksamaması için Mart ayı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine emsal artışı kararı yeniden getirilecek. Henüz yüzdelik olarak değişiklik yapılıp yapılmayacağı kesinleşmeyen süreçte, Mart ayında meclisten geçirilmesi bekleniyor.

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