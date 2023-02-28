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Haberler İzmir Menemen’de depremzede çocuklar için moral etkinliği

Menemen’de depremzede çocuklar için moral etkinliği

28.2.2023

Menemen’de depremzede çocuklar için moral etkinliği
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler sonrasında aileleriyle Menemen'e gelen çocuklar, Menemen Belediyesinin hazırladığı moral ve motivasyon etkinliğinde oyunlar oynadı, yüz boyama etkinliği yaptı. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Depremin yıktığı bölgeden Menemenimize gelen çocuklarımıza moral ve motivasyon için ekiplerimizle çalışmalar yapıyoruz. Evlatlarımız hep gülsün istiyoruz; ancak onlar gülünce güzelleşiyor dünya" dedi. İlk etapta 1 ay boyunca devam edecek etkinlik programı; salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 13.00-16.00 saatleri arasında Gölpark Anfi Tiyatro içerisinde gerçekleştirilecek.
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