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Haberler İzmir O davranışıyla tüm esnafa örnek oldu! "İyilik" için dükkanına kilit vurdu!

O davranışıyla tüm esnafa örnek oldu! "İyilik" için dükkanına kilit vurdu!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ağabeyi Onur Orhan ile birlikte işlettiği giyim mağazasındaki tüm kışlık kıyafetleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere yollayan 21 yaşındaki genç esnaf Nezircan Orhan, yaptığı davranışla tüm esnafa örnek oldu. Elinde sadece yazlık ürünler kaldığı için dükkanına kilit vurmak zorunda kalan Orhan, bu kez de enkaz çalışmalarına yardım etmek için deprem bölgesine koştu.

İHA

28.02.2023, 12:14

İzmir Kemalpaşa'daki bir giyim mağazası sahibi tüm kışlık ürünlerini deprem bölgesine yolladı, elinde sadece yazlık ürünler kaldığı için dükkana bir süreliğine kilit vurdu. Genç esnaf, ardından deprem bölgesine giderek enkaz alanına koştu.

İzmir’de örnek davranış! İyilik için dükkanına kilit vurdu!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir giyim mağazasını ağabeyi Onur Orhan ile birlikte işleten 21 yaşındaki Nezircan Orhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede ihtiyaç duyulan kışlık kıyafetleri temin etmek için adeta vitrini boşalttı.

İzmir’de örnek davranış! İyilik için dükkanına kilit vurdu!

Dükkandaki kışlık giysileri toplayarak deprem bölgesine yollayan Orhan kardeşler, mağazada sadece yazlık kıyafetler kalınca yaz ayına kadar kepenk kapattı. Aynı zamanda inşaat ustalığı yapan Nezircan Orhan, depremin ikinci günü Hatay'a giderek enkazdan 9 kişinin canlı kurtarılmasını sağladı.

İzmir’de örnek davranış! İyilik için dükkanına kilit vurdu!

ESNAFA ÖRNEK OLDULAR
Nezircan Orhan, "Depremden sonra elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Ağabeyimle işlettiğimiz mağazada bulunan kışlık ürünleri deprem bölgesine yolladık. Mağazada bulunan ceket, atkı, mont gibi kışlık giyecekleri yardım toplama merkezine ulaştırdık. Şu anda mağazada kışlık ürün kalmadı.

İzmir’de örnek davranış! İyilik için dükkanına kilit vurdu!

Yazlık giysileri askılara asıp dükkanı kapattık. Mağazayı yazın yeniden açacağız. Diğer esnaf kardeşlerimize de örnek olduk. Birçoğu bizden sonra deprem bölgesine destekte bulundu. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı.

İzmir’de örnek davranış! İyilik için dükkanına kilit vurdu!

İnşaat ustası olduğum için depremin ikinci günü Hatay'a giderek enkaz alanında da destek olmaya çalıştım. 3 gün orada kaldım. Ekip olarak enkazdan 9 kişiyi sağ çıkardık.

İzmir’de örnek davranış! İyilik için dükkanına kilit vurdu!

O insanları canlı gördüğümüzde hep beraber ağlamaya başladık. Orada gördüklerimi unutmayacağım" dedi.

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