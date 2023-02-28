O davranışıyla tüm esnafa örnek oldu! "İyilik" için dükkanına kilit vurdu!

İzmir Kemalpaşa'daki bir giyim mağazası sahibi tüm kışlık ürünlerini deprem bölgesine yolladı, elinde sadece yazlık ürünler kaldığı için dükkana bir süreliğine kilit vurdu. Genç esnaf, ardından deprem bölgesine giderek enkaz alanına koştu.