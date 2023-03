AK Parti İzmir’den alkışlanacak destek! “Evim yuvan olsun” dediler

AFAD'ın depremzedelerin barınma sorununu çözmeye yönelik başlattığı "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına il yönetim kurulu üyelerinin katkısına dair açıklamada bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Evim Yuvan Olsun Kampanyası, empati yapma temelli depremzedelerimizle dayanışma ruhunu güçlendiren bir kampanya. AFAD'ın valilik ve kaymakamlıklar üzerinden yardımseverleri ve depremzedeleri buluşturduğu devlet destekli projeye il yönetim kurulu üyelerimizle destek veriyoruz. 50 yöneticimiz, 50 yuvanın kapısını depremzedelerimize açtı. Onların süreç gereği başta barınma olmak üzere tüm ihtiyaçlarını gözetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.







Başkan Sürekli, sistemin nasıl işlediğine dair bilgiler de vererek şu ifadeleri kullandı: "Uygulama çerçevesinde depremzedelere boş evlerini tahsis etmek, kira indirimi yapmak isteyen ya da barınma ihtiyacını nakdi yardımlarla destekleyecek vatandaşlarımız, www.evimyuvanolsun.org adresinden detayları öğrenebilir. Boş ya da kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süreyle açanların, ki bu süreyi taahhüt etmeleri gerekiyor, evleri, bulunduğu ilçenin kaymakamlığı tarafından yerinde inceleniyor. Kampanya çerçevesinde depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğal gaz faturaları da o evde yaşadıkları sürece kaymakamlıklarca ödeniyor. Bakanlığımız ve AFAD, depremzedelerimizin her türlü güvence altına alınmasıyla ilgili tedbirlerini almış durumda. Öyle ki; bu evlerin 'Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası' primleri Türkiye Sigorta tarafından karşılanacak. Kronik hastalığı bulunan ve dezavantajlı bireyler ile aileleri veya depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik veriliyor. Bağış başvurularının yoğunluğu da gösteriyor ki, milletimiz her zamanki gibi dayanışma ruhunu, empati gücünü yine şaha kaldırmış durumda."







"AK PARTİ İZMİR, KÖPRÜ OLMAYI SÜRDÜRECEK"

50 AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesinin "Evim yuvan olsun" diyerek asrın felaketini yaşayan, büyük acılarla hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerin yanında olduğunu belirten Başkan Sürekli, "AK Parti teşkilatları olarak her afette milletimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu çerçevede, başta ilçe teşkilatlarımız olmak üzere, tüm teşkilat mensuplarımıza bu kampanyaya öncülük etmeye, tüm hemşehrilerimizi de bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Allah bize ve tüm insanlığa bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Asrın felaketini yaşadık. Devleti, hükümeti, milletiyle büyük bir sınav veriyoruz. Bu sınavdan yüz akıyla, yaraları sararak çıkabilmenin ilk şartı, birliğimiz, beraberliğimiz. Yaşadığımız coğrafyanın deprem gibi doğal afetlerle verdiği sınavların ilki değil. Ancak, bu kadar büyüğünü yaşamak gerçekten sorumluluklarımızı daha da arttırıyor. Bölgemiz halen beşik gibi sallanıyor. Son olarak Malatya'daki depremle yine sarsıldık, yıkımlar yaşadık. Hükümetimizin, ilgili bakan ve yetkililerimizin uyarılarını dikkate almak zorundayız. Depremzedelerimizin hayatlarını yeniden kurabilmeleri için hızla atılan adımlar var. Bu adımları desteklemek, aramızdaki dayanışmayı sürdürmeliyiz. AK Parti İzmir de buradan oraya, oradan buraya uzanan köprü olma vazifesini sonuna kadar sürdürecek" diye konuştu.