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Haberler İzmir İzmir'de mührü bozup yeniden kumar oynatan işletmeye şok baskın

İzmir'de mührü bozup yeniden kumar oynatan işletmeye şok baskın

İzmir Bornova'da geçtiğimiz günlerde kumar oynandığı için müdürlenen işletmede, mührün bozularak yeniden kumar oynatıldığı belirlendi. Polis ekiplerinin baskınıyla 61 kişi suçüstü yakalanırken, işletme sahibi gözaltına alındı.

İHA

01.03.2023, 15:29

İzmir’de mührü bozup yeniden kumar oynatan işletmeye şok baskın

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Yaka Mahallesi'nde yapılan kontrol sırasında işletme içerisinde kumar (tombala) oynatıldığını belirledi. 28 Şubat akşamı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatlarıyla, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda 61 şahıs kumar (tombala) oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 247 bin 355 TL idari para cezası uygulanırken, işletmenin daha önce de kumar oynatıldığı için mühürlendiği, mührün bozulup yeniden içeride kumar oynatıldığı ortaya çıktı. Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konulurken, işletme yeniden mühürlendi.

2 YOKLAMA KAÇAĞI VE İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINDA
Öte yandan yapılan kimlik sorgulamalarında, yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edilen 2 kişi ve işletme sahibi U.C. gözaltına alındı. İşletme sahibi hakkında başlatılan adli işlem sürecinin devam ettiği öğrenildi.

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