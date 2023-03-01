Sendikada yasak aşk skandalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız'ın, aynı şubede Mali Sekreter olan Zeynep Zarıçlar ile evli olduğu dönemde yasak aşk yaşadığı ortaya çıkınca eski eş Vedat İ. soluğu mahkemede aldı. 6 yıl evli kaldığı Zarıçlar'ın kendisini aldattığını, hatta boşanması konusunda Yıldız'ın eski eşini zorlayıp, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını boşandıktan sonra öğrendiğini öne süren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Vedat İ, eski eşi Zeynep Zarıçlar'a 100 bin liralık manevi tazminat davası açıp, Yıldız'ı da sendikaya şikayet etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi İdari İşler Şube Müdürlüğü'nde çalışan ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube'de Mali Sekreter olan Zeynep Zarıçlar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olan Vedat İ, anlaşmalı olarak 2019 yılında boşandı.

100 BİN TL'LİK TAZMİNAT

Çift resmen boşanmalarına rağmen görüşmeye devam ederken, Zarıçlar'ın oğlu K.D. (16) Vedat İ.'ye, annesinin Arif Yıldız ile ilişkisi olduğunu öne sürdü. Konuyu araştıran Vedat İ. durumun doğru olduğunu öğrenince bu kez anlaşmalı boşandığı Zarıçlar ile konuşmak istedi ancak soruları yanıtsız bırakan eski eş, 'Hakaret' ve 'Tehdit' gerekçesi ile Vedat İ. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Vedat İ. de dava açarak, eski eşi ile evli oldukları sürede Arif Yıldız ile Zarıçlar'ın aynı otel veya odada kalıp kalmadıklarının tespit edilmesini ve telefon görüşmesi kayıtlarını talep etti. Zarıçlar'ın evli oldukları dönemde sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediği ve kişilik haklarının ihlal edildiğini ifade eden Vedat İ. eski eşine 100 bin liralık manevi tazminat davası açıp, Vedat İ.'yi sendikaya şikayet etti. Vedat İ, Yıldız'ın evli oldukları dönemde Zarıçlar'ı boşanması konusunda zorladığını, kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını öğrendiğini de iddia etti.

ÖLÜM TEHDİDİ İDDİASI İLE SUÇLANMIŞTI

ARİF Yıldız, daha önce de fikir ayrılığı yaşadığı ve kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan İZSU işyeri Temsilcisi Eren Bilgen'i de ölümle tehdit etmiş, iddialarla ilgili sosyal medya hesabından da 'Bu yaşıma kadar hırsızlık, tehdit, taciz veya yüz kızartıcı herhangi bir suçtan sicilime tek kelime yazılmamıştır' şeklinde kendisini savunmuştu.

METİN BURMALI