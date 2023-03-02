AK Parti İzmir, 50 aileye ‘Evim Yuvan Olsun’ dedi

AFAD'IN depremzedelerin barınma sorununu çözmeye yönelik başlattığı "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına AK Parti İzmir'den anlamlı bir destek geldi. Türkiye'nin dört bir yanında çığ gibi büyüyen kampanyaya destek veren AK Parti İzmir'de, 50 İl Yönetim Kurulu Üyesi, evlerini ve barınma imkânlarını depremzedeler için seferber etti.

Kurulan sisteme ve İl Yönetim Kurulu Üyelerinin bu katkısına dair açıklamada bulunan Başkan Kerem Ali Sürekli; "Evim Yuvan Olsun Kampanyası, empati yapma temelli depremzedelerimizle dayanışma ruhunu güçlendiren bir kampanya. AFAD'ın valilik ve kaymakamlıklar üzerinden yardımseverleri ve depremzedeleri buluşturduğu devlet destekli projeye İl Yönetim Kurulu Üyelerimizle destek veriyoruz. 50 yöneticimiz, 50 yuvanın kapısını depremzedelerimize açtı. Onların süreç gereği başta barınma olmak üzere tüm ihtiyaçlarını gözetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

BAŞKAN Sürekli, sistemin nasıl işlediğine dair bilgiler verdi: "Vatandaşlarımız, www.evimyuvanolsun. org adresinden detayları öğrenebilir. Evini depremzedeler için en az 3 ay açanların başvurusu kaymakamlık tarafından inceleniyor. Kampanya kapsamında evlerin elektrik, su, doğal gaz faturaları da Kaymakamlıklarca ödeniyor. Bu evler, 'Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası' kapsamına alınarak primleri Türkiye Sigorta tarafından karşılanıyor."