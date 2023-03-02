AK Partili Hızal: Büyükşehir ve odalar birlikte hareket etti

İZMİR Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, 5. İdare Mahkemesi'nin İzmirli depremzede vatandaşlar için Bayraklı ilçesinde yapılacak konutlara Büyükşehir Belediyesi tarafından imar plan notları üzerinden yüzde 20 emsal artışı getiren düzenlemeyle ilgili meslek odalarının açtığı davada verilen yürütmeyi durdurma kararını değerlendirdi. Hızal, Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi'nin şehir plancıları ve hukukçularının emsal artışı kararını yargıya taşıyan TMMOB'a bağlı odalar ile birlikte hareket ettiğini söyledi.

HIZAL, "Bu emsal kararı verilirken, bu kararı verenler, aslında bunun, bu şekliyle hayata geçemeyeceğini çok iyi biliyorlardı. Zaten CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de kürsüden 'Emsali verin' talimatıyla, zorla emsal kararı verdiler. Aslında kendileri bu kararı vermek istemiyordu, bunu çok iyi biliyoruz. İşin ilginç tarafı, bu kararı vermelerinin hemen ertesinde, karara itiraz eden odalarla oturup bu planlamaları yaptılar. Yargıya taşınacağının planını yaptılar. Hatta odaların açmış olduğu davalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi'nin plancıları ve hukukçularının verdiği destekle hazırlandı. Bugün timsah gözyaşı dökerek, mahkemeyi, bilirkişileri eleştiriyorlar." ifadelerini kullandı.