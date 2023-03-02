Aliağa Ceza İnfaz Kurumu genişliyor

ALİAĞA Ceza İnfaz Kurumu'nu büyümesinin önünü açan planlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kabul edildi. Bakanlık, Aliağa'daki İzmir Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün genişletilmesi ve yanı başına güneş enerji santrali yapılması için askıya çıkan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişikliklerini onayladı. Buna göre Aliağa Ceza İnfaz Kurumu'nun yanı başında yer alan parsellerin statüleri değiştirildi. Hali hazırda mera tescili ve 'ağaçlandırılacak alan statüsü' bulunan bölgenin statüsü 'büyük alan kullanımı gerektiren kamu kuruluş alanı'na çevrildi.

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