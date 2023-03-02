Büyükşehir’in yüzde 35 teklifine sendikadan ret

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüklerinde görevli kamu emekçileri ile bu işyerlerinde örgütlü Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İzmir Şubesi arasındaki yaklaşık 7 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri start almıştı. Büyükşehir'in yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkardığı zam teklifi, sendika tarafından kabul görmedi. Konuyla ilgili sendika tarafından yapılan açıklamada verilen teklifin beklenenden uzak bir teklif olduğu vurgulandı.

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