CHP’li belediye ve ŞPO 750 aileyi perişan etti

İZMİR'DE belediyeler ile meslek odaları arasındaki işbirliğiyle kentteki sağlıklı yapılaşmaya karşı nasıl bir güçbirliği içinde olduklarını ortaya koyan en bariz örnek Karabağlar'da yaşanıyor. TOKİ'nin Karabağlar'da yapmak istediği ve kurayla 750 hak sahibini belirlediği konutların inşaatı, CHP'li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin açtığı davalar nedeniyle 4 yıldır yapılamıyor. Belediye ve ŞPO İzmir Şubesi, bugüne kadar projeyi 3 defa iptal ettirip durdurdu.

Yeni Asır'a dert yanan TOKİ hak sahiplerinden Alişan İnal, "TOKİ konutlarının depremlere karşı nasıl ayakta durduğunu herkes gördü. Biz de TOKİ'nin yapacağı bu konutlara taşınacağımız günü bekliyoruz. Ancak belediye ve dava açan odalar elde ettiğimiz hakkımıza kavuşmamızın önüne geçiyorlar. Eğer İzmir'de bir deprem olur da biz de enkaz altında kalırsak bunun vebali bu projeye engel olanların boynunda olacaktır. Buna tepki için önümüzdeki günlerde yine büyük bir eylem yapacağız" şeklinde konuştu.