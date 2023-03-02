Cinayet gibi kazanın faili serbest! Karakoyun ailesi adalet arıyor!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçen 21 Şubat'ta alkollü sürücünün kullandığı aracın çarptığı motosiklet sürücüsü Haşim Karakoyun'un (59) olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından, ailesi hukuki mücadele başlattı. Dosyaya bakan Avukat Ulaş Dürmüş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklama talebiyle 7. Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki şüphelinin, tutuklu yargılanması gerektiğini belirtti.
MAHKEME "ÖLÇÜLÜ" BULMADI
Avukat Dürmüş, "Dosyayı inceleyen İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin taksirle ölüme neden olma suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunduğu kabul ediyor. Ancak mevcut delil durumu, şüphelilerin savunmaları, parmak izi çalışmasının tamamlanmaması nedeniyle şüphelilerin tutuklanmasını bu aşamada ölçülü bulmuyor" diye konuştu. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlıların, tutuklu yargılanmalarını isteyen savcılık, İzmir 7. Sulh Ceza Mahkemesinin kararına itiraz etti. Mahkeme, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması talebini de reddetti. Karakoyun Ailesi'nin avukatı Ulaş Dürmüş de karara itiraz etti.