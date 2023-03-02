Cinayet gibi kazanın faili serbest! Karakoyun ailesi adalet arıyor!

ÇOK SEVDİĞİMİZ BABAMIZI BİZDEN ALDILAR

Haşim Karakoyun'un kızları Yağmur (13) ile Duru (15) da babasız kaldıklarını, onsuz nasıl yaşayacaklarını bilmediklerini söyledi. Duru Karakoyun, "Biz babamızı istiyoruz. Onunla birlikte birçok planımız vardı. O, bizim daha iyi şartlarda yaşamamız için hep çok çalışıyordu. Çok sevdiğimiz babamızı hayattan, bizden kopardılar. Geleceğimizi çaldılar" ifadelerini kullandı.



İki çocuk babası Karakoyun'un Konak Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.