Gönüllü desteği ile yeni hayata başlayacak

GAZİANTEP'TEKİ evi ağır hasar alan, depremden iki küçük kızı ile balkondan atlayarak kurtulan Nursel Dede, yeni bir hayat kurmak için İzmir'e göç etti. Bir gönüllünün kendilerine evini açtığını ve bir yıllık kirayı almayacağını söyleyen Dede, "Allah ondan razı olsun. İzmir'de yeni bir hayat kuracağız" dedi. Depremin, uyumaya hazırlanırken meydana geldiğini söyleyen Dede, "Tam yatmaya hazırlanırken sallanmaya başladık. Deprem giderek şiddetlendi. Çekyatın üzerine fırladım. Eşim yurt dışında çalışıyordu. Evde sadece iki kızım ve ben vardım. Komşuların yardımı ile çocuklarımla birliktelik birinci kattaki balkonumuzdan atladık. Binamız ağır hasar aldı. Eşyalarımız evde kaldı ama canımızı kurtardığımız için şükrediyorum. Hala çok korkuyoruz. Henüz psikolojik bir destek almadık. Çocuklarımın psikolojik destek almasını istiyorum" diye konuştu.

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