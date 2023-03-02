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Haberler İzmir İzmir'de esrar yuvasına şok baskın! Böyle düzenek görülmedi!

İzmir'de esrar yuvasına şok baskın! Böyle düzenek görülmedi!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 2 şüpheliye ait adreslerde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı bilgisini alan ekipler harekte geçti. 2 adrese düzenlenen baskınlardaki yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan teçhizat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA

02.03.2023, 11:15

İzmir’de esrar yuvasına şok baskın! Böyle düzenek görülmedi!

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 adres ve 1 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çok sayıda teçhizat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çeşme Narkotik Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliye ait adreslerde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin 2 adres ve 1 araçta yaptığı aramalarda, 1 kilo 358 gram esrar, 112 kök Hint keneviri ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çok sayıda teçhizat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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