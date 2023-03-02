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İzmir'de geri dönüşüm fabrikasındaki korkutan yangın kontrol altında!

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde, yağ tanklarının alev alması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın paniğe neden oldu. Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

AA

02.03.2023, 16:28 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023, 16:57

İzmir’de geri dönüşüm fabrikasındaki korkutan yangın kontrol altında!

İzmir'in Bornova ilçesinde hurda metallerin eritildiği geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kemalpaşa Mahallesi 7086 Sokak'taki hurda metallerin eritildiği geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahaleye başlarken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Tesisteki yağ tanklarının alev almasıyla çıktığı tahmin edilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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