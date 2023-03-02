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Haberler İzmir İzmirlilere ‘yapı durum tespiti’ ücretsiz

İzmirlilere ‘yapı durum tespiti’ ücretsiz

2.3.2023

İzmirlilere ‘yapı durum tespiti’ ücretsiz
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin yaşadıkları binalara dair fikir sahibi olmasını sağlamak için yapı durum tespiti başvuru sürecini başlattı. Bu hizmetten ruhsatlı yapı sahipleri ücretsiz olarak faydalanabilecek. Apartmanlar için ise oy birliğiyle yönetim kurulu kararı alınması halinde başvuru yapılabilecek. Doğal afetlere karşı binaların dirençli hale getirmek için yapılacak çalışmalar için ücretsiz yapı durum tespiti için başvuruları dün alınmaya başlandı. Her İzmirli, afetplani.izmir.bel.tr adresi üzerinden başvuru yaparak depremle ilgili hızlı tarama hizmetinden yararlanabilir.
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