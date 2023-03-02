Soyer’in EXPO 2026 planları pek de ‘kamu yararına’ değilmiş

TUNÇ Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'sunun (Botanik EXPO 2026) düzenleneceği Yeşildere için hazırlanan imar planı değişikliği kararları, 9 Mayıs 2022 tarihinde, Belediyesi Meclisinde AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oylarına rağmen oy çokluğuyla kabul edilmişti.

MAHALLELİ HAKKINI ARADI

Planların geçmesinin ardından kamulaştırma çalışmalarına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, uzlaşı çağrılarını kabul etmeyen bölgedeki vatandaşlara 'kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili' davası açması gündem yaratmıştı. Süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Küçükada Mahallesi sakinlerinin, EXPO 2026'nın iptali için İzmir 7'inci İdare Mahkemesi'ne yaptıkları başvuru sonrası bölgedeki incelemeler, bilirkişi raporuna yansıdı. Yapılan çalışmalarda kamu yararına aykırılık tespit edildi.

Konu hakkında Yeni Asır'a değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Biz bu planlara meclise geldiği zaman karşı çıkmıştık. İnsanların uzun yıllar boyunca yaşadığı alanlarda, 2026 yılında yapılacak EXPO için milyarlarca liralık kamulaştırma yapılmasını sağlıklı bulmayarak EXPO alanının başka yerde yapılmasını önerdik, lakin bizi dinleyen olmadı. Kullanılacak paranın konutlarımızın dönüşümünde kullanılmasının daha sağlıklı olacağını belirtmiştik. Bilirkişi raporu da bu dediklerimizi doğruladı" ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer'in kentin gerçekleriyle ilgilenmesi gerektiğini söyleyen Hızal, "İZBB ve Tunç Soyer, PR çalışmalarına yönelik söylemlerini geriye bırakarak İzmir gerçekleriyle ilgilenmeli. Deprem gerçeğiyle yüzleşerek; kentsel dönüşüm için çaba göstermeli. Başkanlığı boyunca geçen 4 yılda bunu başarabilmiş değil" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR