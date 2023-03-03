Bakanlık, İzmir’deki en büyük kentsel dönüşüm planlarını yeniden askıya çıkardı

Türkiye'nin 6 Şubat'ta yaşadığı acı depremde Hatay ve çeşitli bölgelerde kentsel dönüşümün engellenmesinin maliyeti ağır olmuştu. Devletin yapacağı kentsel dönüşümün engellendiği yerler yerle bir olmuştu. İzmir Karabağlar'da da 16 mahallenin içinde yer aldığı 540 hektarlık alanı kapsayan kentsel dönüşüm, Şehir Plancıları Odası'nın (ŞPO) açtığı davalar yüzünden 11 yıldır hayata geçirilemiyor.

RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ

ŞPO İzmir Şubesi, CHP ve HDP'nin de desteğiyle bölge halkını da kışkırtarak planlara karşı sürekli dava açarken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dönüşüm için kararlılığını bir kez daha gösterdi. Bakanlar Kurulu kararı ile 2012 yılında riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan İzmir'in Karabağlar ilçesinin Cennetçeşme ve Limontepe semtlerindeki 16 mahalleyi kapsayan 540 hektarlık alanın yeni imar planları yeniden hazırlanarak askıya çıkarıldı. Kısmi kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan ve 1. etap olarak adlandırılan Uzundere, Peker ve İhsan Alyanak mahallelerini kısmen kapsayan 101.4 hektarlık alanın yeni imar planları askıya çıkarıldı.

YARISI İMARA AÇILDI

Askıya çıkan imar planlarının bulunduğu 1'inci etapta kat karşılığı inşaat ihalesi ile Nuhoğlu tarafından yapılan Yenitepe 20 blokluk konutlar bulunuyor. İmar planlarına göre 101,4 hektarlık 1'inci etabının 47 hektarlık kısmı ticaret ve konut alanı ilan edilirken bölgede 15 bin 100 kişilik konutlar yapılması planlanıyor.

YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

Yılan hikayesine dönen bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin şimdiye kadar 8 farklı imar planı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıktı. Askıya çıkarılan bütün imar planların için Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi iptal talebiyle dava açtı. Bazı davalarda mahkeme iptal kararı verirken bazı davalarda ise yeni imar planları askıya çıkarıldığı için davalar boşa düşmüş oldu. Ayrıca 101 hektarlık alanın parselasyon planları iki kez mahkeme tarafından iptal edilmişti. Bölgenin parselasyon planlarının da yakın zamanda askıya çıkması bekleniyor.

100 BİNDEN FAZLA VATANDAS YASIYOR

ŞEHİR Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin engellediği kentsel dönüşüm alanında Karabağlar'daki Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erden, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin, Devrim mahallelerinin tamamı ile Yurtoğlu, Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Uzundere, Peker mahalleleri bulunuyor. 540 hektarlık alan 31 Aralık 2012'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edilmişti. Bu bölgede 100 binin üzerinde vatandaş ikamet ediyor.