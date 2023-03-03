Depremzedeler için ‘Sanki yedim sanki içtim’ projesi

İZMİR'İN Gaziemir ilçesindeki 9 Eylül İlkokulu'nda hayata geçirilen 'Sanki Yedim Sanki İçtim' projesi kapsamında, öğrenciler günlük ihtiyaçlarının dışında harçlıklarından kalan parayı, sınıfta depremzedeler için oluşturulan kumbarada biriktiriyor. Proje koordinatörü ve sınıf öğretmeni Selda Ediz, "Öğrencilerimizle küçük küçük miktarlarda para biriktirip, Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız isteklerini biraz olsun bir kenara bırakıp küçük miktarlarda bağışta bulunuyor" dedi.

Gaziemir ilçesindeki 9 Eylül İlkokulu 2/D sınıfı öğrencileri, ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul Fatih'deki Sanki Yedim Camii'nin hikayesinden yola çıkarak anlamlı bir kampanya başlattı.