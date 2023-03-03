Ders: Deprem! İzmir’de müfredata girdi!

BİRKAÇ YIL SONRA BİNLERCE KİŞİNİN OTURACAĞI EVLERİ TASARLAYACAK GENÇLERİMİZİ ÇOK İYİ EĞİTMELİYİZ

İEÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Ergül, ev içinde alınacak basit önlemlerin bile hayat kurtarabildiğine dikkat çekti. Ergül, "Depreme dayanıklı, sağlam binalar yapmak inşaat mühendislerinin konusu; ancak iç mimar olarak bizlerin de evlerin içini daha güvenli hale getirmek noktasında yapacaklarımız var. Eşyaların ev içinde durduğu yerler çok önemli. Dolapların, cam çerçevelerin, sarsıntı sırasında üzerimize düşerek bize zarar verebilecek eşyaların sabitlenmesi gerekli. Bir diğer önemli konu ise, evlerin içinde sivri köşelerin bırakılmaması. Mutfakta, yatak odasında ya da salondaki sivri köşeler sıkıntı oluşturabiliyor. Deprem dışında bile özellikle yaşlılarımız ve çocuklarımız için bu durum risk. Ev içinde alan açmak ya da manzarayı genişletmek için yıkılan duvarlar, depremde binanın dayanım gücünü azaltabiliyor. Her duvarı istediğimiz gibi, izinsiz olarak yıkamayız. Asma tavan yapıyoruz ama bunu çengelle tutturuyoruz. Aslında bu tavanı daha sağlam, sarsıntı esnasında düşmeyecek şekilde tutturmalıyız. Bunlar gibi dikkat etmemiz gereken birçok husus var. Birkaç yıl sonra binlerce kişinin oturacağı evleri tasarlayacak gençlerimizi çok iyi eğitmeliyiz" dedi.

Doç. Dr. Ergül, sözlerini şöyle sürdürdü: