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Haberler İzmir Evlerini imalathaneye çevirenlere şok baskın

Evlerini imalathaneye çevirenlere şok baskın

3.3.2023

Evlerini imalathaneye çevirenlere şok baskın
İZMİR'İN Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 adres ve 1 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çok sayıda teçhizat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çeşme Narkotik Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliye ait adreslerde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin 2 adres ve 1 araçta yaptığı aramalarda, 1 kilo 358 gram esrar, 112 kök Hint keneviri ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çok sayıda teçhizat ele geçirildi.
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