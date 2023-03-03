Hain darbe girişiminde 8 kişiyi şehit etmişlerdi! İzmir’deki operasyonda kıskıvrak yakalandılar

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yürüttü. Ekipler, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan FETÖ firarisi ihraç polis İ.Ö.'nün Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde ve "DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan G.M.'nin de Bayraklı'da bir evde saklandığı bilgisini elde etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatlarıyla, İzmir İI Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 ve 2 Mart tarihlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.





KISKIVRAK YAKALANDILAR

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. ve G.M. yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.





8 KİŞİNİN ŞEHİT EDİLMESİYLE İLGİLİ FİRARİ SANIK ÇIKTI

Öte yandan, meslekten ihraç polis olduğu öğrenilen İ.Ö.'nün, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Beykoz ve Çengelköy Polis Merkezinin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesi ile ilgili firari sanıklardan olduğu öğrenildi.