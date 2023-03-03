Hülya’nın davasında iddianame tamamlandı! Cani kocaya 3 ayrı suçtan hapis istemi!

Polis, kaçan Kaffar Yeğin'i, 8 Kasım'da Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde, saklandığı arkadaşı M.G.'nin (67) evinde yakaladı. Yeğin ve arkadaşı, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kaffar Yeğin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, arkadaşı M.G. ise serbest bırakıldı.
RAPORLAR TAMAMLANDI
Cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar olan Kaffar Yeğin ile ilgili ilk iddianame, 'kadına karşı tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'basit yaralama' gibi suçlardan hazırlanırken, 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cinayete ilişkin ağır ceza mahkemesinde yapılacak yargılamayla ilgili iddianamenin hazırlanması beklenirken, Hülya Şellavcı Yeğin'in adli tıp ve kriminal raporları da tamamlandı. Adli tıp raporuna göre, tabancayla açılan ateş sonucu Yeğin'in, kulak kepçesinin 1 santimetre yukarısından yaralandığı ve ölüme sebep başka bulgunun olmadığı ortaya koyuldu. Kriminal raporunda ise sanığın üzerinde bulunan tabancanın olayda kullanıldığı belirlendi.