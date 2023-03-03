Hülya’nın davasında iddianame tamamlandı! Cani kocaya 3 ayrı suçtan hapis istemi!

3 AYRI SUÇTAN CEZA

Hülya Şellavcı Yeğin'i öldüren Kaffar Yeğin hakkındaki soruşturma, tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Yeğin hakkında 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla gece vakti yağma'dan 15 yıla kadar hapis, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SAVUNMASININ GERÇEĞİ YANSITMADIĞI İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede, olay günü de anlatıldı. Sanık Kaffar Yeğin'in, iş yerinin bodrum katında yalnız çalıştığı sırada Hülya Şellavcı Yeğin'in dükkanına girdiği; bazı eşyaları, cep telefonunu ve miktarı belirsiz parasının bulunduğu çantasını aldığı, eşine yakın mesafeden ateş açtığı, merminin sağ arka kulağından girmesi sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. Sanığın ifadesinde, Hülya Şellavcı Yeğin'in silahı alnına dayayarak 'Sık lan ben zaten ölmüşüm' dediğinin de hatırlatıldığı iddianamede; silahın ateş aldığı savunmasında bulunmuş ise de maktulün başına mermi girişinin ölü muayene ve otopsi tutanaklarında anlaşılacağı üzere alın bölümünden değil sağ kulak arka bölümünden olduğu, mermi çekirdeğinin Hülya Şellavcı Yeğin'in başının içinde kalmasından dolayı mermi çıkışı izinin bulunmadığı, şüphelinin savunmasında gerçeği yansıtmadığı tespitine de yer verildi.