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Haberler İzmir Hülya'nın davasında iddianame tamamlandı! Cani kocaya 3 ayrı suçtan hapis istemi!

Hülya'nın davasında iddianame tamamlandı! Cani kocaya 3 ayrı suçtan hapis istemi!

İzmir'in Bornova ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i öldüren Kaffer Yeğin hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, sanık Yeğin hakkında 3 ayrı suçtan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA

03.03.2023, 14:04

İzmir'de Hülya Şellavcı Yeğin'in (52), boşanma aşamasında olduğu Kaffar Yeğin (59) tarafından öldürülmesiyle ilgili iddianame tamamlandı. Kaffar Yeğin hakkında 'eşi tasarlayarak kasten öldürmek'ten ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla gece vakti yağma'dan 15 yıla kadar hapis, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hülya’nın davasında iddianame tamamlandı! Cani kocaya 3 ayrı suçtan hapis istemi!

Bornova ilçesi Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi sahibi, 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşamayan yakınları, geçen yıl 22 Ekim'de, iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak Yeğin'in boşanma davası açtığı, ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında, tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nce Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri ortaya çıktı.

Hülya’nın davasında iddianame tamamlandı! Cani kocaya 3 ayrı suçtan hapis istemi!

Polis, kaçan Kaffar Yeğin'i, 8 Kasım'da Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde, saklandığı arkadaşı M.G.'nin (67) evinde yakaladı. Yeğin ve arkadaşı, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kaffar Yeğin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, arkadaşı M.G. ise serbest bırakıldı.

RAPORLAR TAMAMLANDI
Cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar olan Kaffar Yeğin ile ilgili ilk iddianame, 'kadına karşı tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'basit yaralama' gibi suçlardan hazırlanırken, 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cinayete ilişkin ağır ceza mahkemesinde yapılacak yargılamayla ilgili iddianamenin hazırlanması beklenirken, Hülya Şellavcı Yeğin'in adli tıp ve kriminal raporları da tamamlandı. Adli tıp raporuna göre, tabancayla açılan ateş sonucu Yeğin'in, kulak kepçesinin 1 santimetre yukarısından yaralandığı ve ölüme sebep başka bulgunun olmadığı ortaya koyuldu. Kriminal raporunda ise sanığın üzerinde bulunan tabancanın olayda kullanıldığı belirlendi.

Hülya’nın davasında iddianame tamamlandı! Cani kocaya 3 ayrı suçtan hapis istemi!

3 AYRI SUÇTAN CEZA
Hülya Şellavcı Yeğin'i öldüren Kaffar Yeğin hakkındaki soruşturma, tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Yeğin hakkında 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla gece vakti yağma'dan 15 yıla kadar hapis, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SAVUNMASININ GERÇEĞİ YANSITMADIĞI İDDİANAMEDE YER ALDI
İddianamede, olay günü de anlatıldı. Sanık Kaffar Yeğin'in, iş yerinin bodrum katında yalnız çalıştığı sırada Hülya Şellavcı Yeğin'in dükkanına girdiği; bazı eşyaları, cep telefonunu ve miktarı belirsiz parasının bulunduğu çantasını aldığı, eşine yakın mesafeden ateş açtığı, merminin sağ arka kulağından girmesi sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. Sanığın ifadesinde, Hülya Şellavcı Yeğin'in silahı alnına dayayarak 'Sık lan ben zaten ölmüşüm' dediğinin de hatırlatıldığı iddianamede; silahın ateş aldığı savunmasında bulunmuş ise de maktulün başına mermi girişinin ölü muayene ve otopsi tutanaklarında anlaşılacağı üzere alın bölümünden değil sağ kulak arka bölümünden olduğu, mermi çekirdeğinin Hülya Şellavcı Yeğin'in başının içinde kalmasından dolayı mermi çıkışı izinin bulunmadığı, şüphelinin savunmasında gerçeği yansıtmadığı tespitine de yer verildi.

Hülya’nın davasında iddianame tamamlandı! Cani kocaya 3 ayrı suçtan hapis istemi!

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Hülya Şellavcı Yeğin'in damadı olan avukat Ensar Aktürk ise şunları söyledi:
"Yapılan soruşturma neticesinde, şüphelinin savunmasının gerçeği yansıtmadığı, olay yerinden kaçtığı ve cezalandırmaktan kurtulmak amacıyla 2 adet sahte kimlik düzenlediği, 18 gün boyunca kaçtığı, bu suretle kasten öldürme suçunun nitelikli halleri olan eşe karşı kadına karşı ve planlayarak suçu işlediği dosya kapsamından anlaşılmış olup şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmiştir. Ayrıca maktulün parasını ve eşyalarını aldığı için gece vakti silahla iş yerinde 'yağma' suçundan ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet'ten cezalandırılması talep edilmiştir.

Hülya’nın davasında iddianame tamamlandı! Cani kocaya 3 ayrı suçtan hapis istemi!

Cinayet şüphelisi, şüphesiz hak ettiği ceza olan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılacak olup, onlarca yıl da süreli hapis cezası alacaktır fakat tek başına bu karar maktulün yakınlarının içini rahatlatmaya yetmeyecektir. Bu cinayetin islenmesinde ağır ihmali olduğunu düşündüğümüz İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi hakimin hakkında yürütülen soruşturma onlarca şikayete rağmen sonuçlandırılmamıştır. Aradan uzun süre geçtikten sonra bu soruşturmanın yok sayılmasına göz yummayacağımızı belirtmek isteriz. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) ivedilikle bir karar vermesini bekliyoruz.

Hülya’nın davasında iddianame tamamlandı! Cani kocaya 3 ayrı suçtan hapis istemi!

Yine ihmalleri olduğunu düşündüğümüz kolluk kuvvetleri hakkında savcılık soruşturma yürütmektedir. Bu soruşturmanın da artık sonuçlandırılıp suçluların cezalandırılması için dava açılmasını bekliyor ve takip ediyoruz. Hülya Şellavcı 20 gün boyunca 5 kez kolluğa başvuran, 1 kez savcılığa başvuran, 1 kez de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) başvuran bir kadın olarak öldürüldü. Tüm sorumluları göreve davet ediyoruz."

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