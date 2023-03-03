Husumetlisi önce başından vurdu, sonra denize attı

İzmir'in Dikili ilçesinde önceki gece şok edici bir olay yaşandı. İddiaya göre husumetli olduğu Mert Temel'i tabancayla öldüren F.D, daha sonra öldürdüğü kişiyi denize attı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Olayın ardından kayıplara karışan cinayet zanlısını yakalamak için çalışmalar sürüyor. Olay, gece saatlerinde Dikili Limanı Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Mert Temel (30), bir balıkçı teknesinde kız arkadaşıyla vakit geçirdiği esnada, görgü tanıklarının ifadesine göre F.D. yanlarına doğru yöneldi. İkili arasındaki tartışmanın ardından F.D. yanındaki tabancayla Mert Temel'e ateş etti. Mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu Mert Temel ağır yaralandı ve hayatını kaybetti.

TARTIŞMA ÇIKTI

Bu esnada F.D. ise, Mert Temel'i tekneden denize atarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENINI EKIPLER ÇIKARTTI

İHBAR üzerine olay yerine gelen ekipler bölgeyi güvenlik çemberine alırken, Mert Temel'in cansız bedeni denizden çıkartıldı. Cenaze, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yürüttü. Polis ekipleri olayın ardından kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.