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İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon! Uyuşturucu tacirlerine darbe

İzmir ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA

03.03.2023, 08:51 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023, 08:52

İzmir ve Manisa’da eş zamanlı operasyon! Uyuşturucu tacirlerine darbe

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen projeli dosya çerçevesinde yapılan armalarda 12,79 gram metamfetamin maddesi, 0,14 gram esrar maddesi, 5 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konuyla ilgili dosyaların sonlandırılması, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilebilmesi için, Manisa il merkezinde 5 ve İzmir ilinde 1 olmak üzere toplam 6 şahsa ait 6 ikamette sabah saat 06.30 sıralarında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; 1 adet hassas terazi, 2 parça halinde 1,05 gram metamfetamin maddesi, 7 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tüfek, 19 adet 7.65 mm fişek, 4 adet uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirilerek 6 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden, E.K. (20), Ü.İ. (35), S.A. (38), A.S. (49) ve Y.Ç. (23) isimli 5 şüpheli şahıs tutuklandı.

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