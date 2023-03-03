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İzmir'de bir kadın dükkanı kundaklarken kendini de yaktı

İzmir'in Tire İlçesi'nde trajikomik bir hadise yaşandı. Akşam saatlerinde bir kadın, butik dükkanının önüne gelerek benzin döktü. Dükkanı kundaklamak isteyen kadın bir anda kendini de alevlerin içerisinde buldu.

İHA

03.03.2023, 10:51 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023, 11:35

İzmir'in Tire ilçesinde bulunan giyim mağazasını kundaklamaya çalışan kadın, hem kendini hem iş yerini yaktı. Panikle olay yerinden kaçan kadın, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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İzmir’de bir kadın dükkanı kundaklarken kendini de yaktı

Olay, Tire ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ensitütü Caddesi'nde bulunan giyim mağazasında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kadın, etrafı gözetledikten sonra yanında getirdiği bir şişe benzini kapalı olan iş yerinin önüne dökerek çakmağını çaktı. Bir andan alev alan benzinle hem iş yeri hem de kadın yanmaya başladı. Panik yapan kadın, hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İzmir’de bir kadın dükkanı kundaklarken kendini de yaktı

MAHALLE SAKİNLERİ YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ
Alevleri gören mahalle sakinleri, yangın tüpünü alarak mağazada çıkan yangını büyümeden söndürdü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alırken olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir’de bir kadın dükkanı kundaklarken kendini de yaktı

Öte yandan, iş yerinde 50 bin TL'lik hasar meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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