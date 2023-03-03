İzmir’de bir kadın dükkanı kundaklarken kendini de yaktı

Olay, Tire ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ensitütü Caddesi'nde bulunan giyim mağazasında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kadın, etrafı gözetledikten sonra yanında getirdiği bir şişe benzini kapalı olan iş yerinin önüne dökerek çakmağını çaktı. Bir andan alev alan benzinle hem iş yeri hem de kadın yanmaya başladı. Panik yapan kadın, hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.