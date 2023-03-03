  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de şok uyuşturucu baskını! Zehri sakladıkları yer şeytanın aklına gelmez!

İzmir'de şok uyuşturucu baskını! Zehri sakladıkları yer şeytanın aklına gelmez!

İzmir'in Konak ilçesinde, bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve ticaretinin yapıldığı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda, tavan arasına saklanmış 1 kilo 843 gram kokain ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İHA

03.03.2023, 11:24 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023, 11:25

İzmir’de şok uyuşturucu baskını! Zehri sakladıkları yer şeytanın aklına gelmez!

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda, tavan arasına gizlenmiş 1 kilo 843 gram kokain maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir evde, uyuşturucu madde bulundurulduğu ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda evin tavan arasına gizlenmiş halde 1 kilo 843 gram kokain maddesi ele geçirildi. Adreste yapılan aramalarda hassas terazi de bulunurken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA