İzmir’de şok uyuşturucu baskını! Zehri sakladıkları yer şeytanın aklına gelmez!

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda, tavan arasına gizlenmiş 1 kilo 843 gram kokain maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir evde, uyuşturucu madde bulundurulduğu ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda evin tavan arasına gizlenmiş halde 1 kilo 843 gram kokain maddesi ele geçirildi. Adreste yapılan aramalarda hassas terazi de bulunurken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.