Karşıyaka Belediyesi’nden iki afet kentine aşevi

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaraları sarmak için seferber olan Karşıyaka Belediyesi, bölgeye desteğini sürdürüyor. Belediye, afet kentlerine gönderdiği yardım malzemelerinin yanı sıra, depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacı için de harekete geçerek Gaziantep ve Malatya'da aşevi oluşturdu.

ÜÇ ÖĞÜN SICAK YEMEK

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir hafta önce kurulan aşevi çadırında, Karşıyaka Belediyesi'nin aşçı ve çalışanlarından oluşan 5 kişilik ekip görev yapıyor. Buradan her gün sabahları çorba ile iki öğün yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Öte yandan belediye, afetin ilk gününde başlattığı dayanışma kampanyası kapsamında şu ana kadar 26 tır, 22 kamyon ve 9 kamyonet yardım malzemesini afet bölgelerine gönderdi. Ayrıca Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya illerinin merkez, ilçe ve köylerine de yardım gönderildi.