Şehrin ortasında utandıran manzara

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ihale yöntemi ile kiraya verdiği Konak Meydanı'ndaki iki büfe ilgisizlik ve bakımsızlık nedeni ile virane oldu. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin geçtiği meydandaki büfelerin hali görenleri şaşkına çevirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin iki büfenin kiraya verilmesi için defalarca kez ihaleye çıktığı ancak bu şekli ile hiçbir esnafın büfeleri kiralamaya yanaşmadığı öğrenildi.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin yıllar önce iki büfenin imalatını Bülent Oflaç'a yaptırarak süresiz olarak kiraya verdiği, 2019 yılında büfeci Oflaç'ı kapı dışarı ettiği, mağdur olan Oflaç'ın da her iki işletmeye yaptığı masraflar için bugünün parası ile alacağına karşılık 3 milyon liralık tazminat davası açtığı öğrenildi.