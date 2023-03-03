‘Türkiye bunun da üstesinden gelecek’

AK Parti AR-GE ve Eğitimden Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Ekonomist İbrahim Derici, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yıkıcı büyük depremin ardından bölgeye giderek çalışmalar yaptı. Depremin Türkiye ekonomisine olan etkilerini ve maliyetini Yeni Asır'a anlatan İbrahim Derici, "Türkiye çok güçlü bir ülke. Ne darbe ne pandemi ne ekonomik saldırılar hiçbir şey Türkiye'yi yıkamaz. Türkiye bunun altından da kalkacak" dedi.

'ALTINDAN KALKABİLİRİZ'

Depremin toplam maliyetinin yaklaşık 600 milyar TL olduğunu belirten Derici, "Bu rakam Türkiye'nin 4.4 trilyon TL olan 2023 bütçesinin sadece yüzde 10'u kadar. Zaten bu zararın önemli bir kısmını milletimiz kendi yardımlarıyla karşılıyor. Bu yardımların dışında bile konuşmuş olsak Türkiye bütçesinin yaklaşık yüzde 13'ünün depremin toplam maliyetini karşılayacağını görebiliriz. Hatta bazı yatırımlardan vazgeçmek ve ertelemek suretiyle de bu işin altından kalkabiliriz. Evet deprem büyük ama devletimiz ve milletimiz de büyük" dedi. Depremin maliyetini hesaplarken yeniden ihya ve inşa sürecinde Türkiye'ye depremin en ağır maliyetinin konutların yapılması olacağını, bunun da Türkiye gibi büyük bir ülke için çok zor olmadığını vurgulayan Derici, "500 bin konutun her biri 800-850 bin lira civarında TOKİ'ye maliyeti var. Bunu 500 bin ile çarptığımız zaman depremin toplam konut yapma maliyetinin 400 milyar civarında olduğunu söyleyebiliriz. Kamu binalarının da yenilenme süreçleri olacak. Altyapıda da içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz ve elektrik alt yapısı gibi tamir ve tadilatları da topladığımız zaman depremin toplam maliyetinin Türkiye'ye yaklaşık 500 milyar TL olacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında depremzedelere yapılan geçici barınma, arama kurtarma çalışmaları, kira, taşınma, eşya ve doğrudan yardımlar var" dedi.

'KARAMSARLIĞA GEREK YOK'

Darbe, pandemi, deprem ve ekonomik saldırılar gibi her türlü sıkıntının altında kalkan Türkiye'nin, bu sorunu da en kısa zamanda çözerek yıkılan şehirleri yeniden ihya ve inşa edeceğini belirten Derici, "Maliyet hesabı yaparken bir sürece için bazı yatırımlardan vazgeçmek ve ertelemek suretiyle de bu işin altından kalkabiliriz. Dolayısıyla asla karamsar olmamak lazım. Çok büyük bir felaket var. Ama çok büyük bir devlet var. Çok büyük bir millet var. Kimsenin geleceğe karamsar bakmasının bir alemi yok. Şehirlerimizi yenileme kentsel dönüşüm yapma konusundaki gecikmenin, ayak direyen muhalif kesimlerin ne derece yanlış yaptıkları da bu deprem vesilesiyle bir defa daha görülmüş oldu" dedi.

1 YILDA 200 BİN KONUT VE 73 BİN KÖY EVİ YAPILACAK

Bu depremin Türkiye'nin ekonomisine çok ciddi zarar vereceği, altından kalkılamayacağı ve yaralayacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını anlatan İbrahim Derici, "Mimar ve mühendislerden oluşan Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekiplerin deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesindeki 11 ildeki gayrimenkul bağımsız bölüm yani konut ve ticarethane olarak toplam sayısı 5 milyon 803 bin. Bunların 4 milyon 875 bini incelendi. Yani yüzde 84'ü incelendi. Bunların 420 bini riskli ağır hasarlı ve tamamen çökmüş bina tespit edildi. Bunlar yeniden yapılacak. Buradan yola çıkarsak hasar tespit çalışmaları tamamlandığında daha net anlaşılacak. 500 bin civarında yeni konut yapılacağını söyleyebilirim. Zaten TOKİ hemen bu yıl 200 bin konutu hemen yapacak. 73 bin de köy evi yapacak" dedi.