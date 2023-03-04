Acemi kundakçı kendini yaktı

İZMİR'İN Tire ilçesinde bulunan bir giyim mağazasını kundaklamaya çalışan kadın, hem kendini hem iş yerini yaktı. Panikle olay yerinden kaçan kadın, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Ensitütü Caddesi'nde bulunan giyim mağazasında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kadın, etrafı gözetledikten sonra yanında getirdiği bir şişe benzini kapalı olan iş yerinin önüne dökerek çakmağını çaktı. Bir andan alev alan benzinle hem iş yeri hem de kadın yanmaya başladı. Panik yapan kadın, hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

NADİR UYSAL