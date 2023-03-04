  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Acemi kundakçı kendini yaktı

Acemi kundakçı kendini yaktı

4.3.2023

Acemi kundakçı kendini yaktı

İZMİR'İN Tire ilçesinde bulunan bir giyim mağazasını kundaklamaya çalışan kadın, hem kendini hem iş yerini yaktı. Panikle olay yerinden kaçan kadın, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Ensitütü Caddesi'nde bulunan giyim mağazasında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kadın, etrafı gözetledikten sonra yanında getirdiği bir şişe benzini kapalı olan iş yerinin önüne dökerek çakmağını çaktı. Bir andan alev alan benzinle hem iş yeri hem de kadın yanmaya başladı. Panik yapan kadın, hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

NADİR UYSAL

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA