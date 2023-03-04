AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli’den CHP’ye dönüşüm tepkisi: 4 yılda ellerinde kocaman bir sıfır var

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'nin deprem bölgesindeki çalışmalarının engellendiği ve İzmir deprem konutları ile hükümetin İzmir'deki kentsel dönüşüm yaklaşımına ilişkin iddialarına yönelik bir açıklama yaptı. Başkan Sürekli, "Konteyner kentleri için yer verilmeseydi, her gün çalışmalarını anlattıkları haberlere çıkamazlardı. Deprem bölgesine destek veren herkesten Allah razı olsun. Ancak, 'Siyaset yapmıyoruz' deyip altı boş iddialar ortaya atmalarının başka tarifi yok. Aynaya bakmakta zaten sıkıntıları var ama ellerini vicdanlarına koymalılar. 4 yılda dönüşüm adına ellerinde kocaman bir sıfır varken, 2 yılı aşkın sürede depremzedelerimiz için bir daire dahi yapamamışlarken, hükümete yönelik eleştirileri kifayetsizdir" diye konuştu.





"5 BİN 61 BİNA YAPILDI, 2 BİN 245 KİŞİ YENİ YUVASINDA"

Başkan Sürekli, İzmir depreminin hemen ardından bir yıl dolmadan yeni konutların teslimine başlayacaklarını söylediklerini hatırlatarak şöyle konuştu: "İzmir'de bu işi yapamayan varsa o da CHP'li yerel idaredir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, ilk andan itibaren verdiği sözlerin arkasında olmuştur. Kendi partililerinin de gıpta ile gösterdiği 5 bin 61 bina uzakta değil, Bayraklı'nın göbeğindedir. 2 binin üzerinde kardeşimiz bir yıl dolmadan evlerini teslim almaya, yeni yuvalarında yaşamaya başlamıştır. Yerinde dönüşümle yapılan bin 404 konutun tamamında hak sahipleri oturuyor. Rezerv alanda da etap etap binalar teslim ediliyor. İzmir'de kentsel dönüşümü ağızlarına yıllarca göstermelik işlerle aldılar. Heykel dikip İzmirlilerin parasıyla rant kokularıyla sarılı bir model ortaya attılar. Bir tane blok dikemediler. Sorumluluklarındaki 7 kentsel dönüşüm bölgesinde havanda su dövdüler. Genel başkanları her İzmir'e geldiğinde dönüşüm mağdurlarının isyanıyla karşılaştı. Bana mısın demediler, yine hükümeti işaret ettiler. Şimdi asrın felaketi sayılan depremi fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Herkes elini vicdanına koymalı artık. Bu yaralar, birlik ve beraberlikle sarılabilir. Eleştirmek için eleştirmek, gerçeklere sırt dönerek had hudut tanımadan toplumu galeyana getirme çabası korkunç ve büyük bir yanlıştır. Yaşanan acıları, açılan yaraları, verilen mücadeleleri yok saymak, telafisi zor başka yaralar açacaktır."





"SÖZÜMÜZ, KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ UMURSAMAYANLARA"

CHP'li yerel idarelere yönelik kentsel dönüşüm eleştirilerinin yeni olmadığını vurgulayan Başkan Sürekli, hükümetin Türkiye'de ve İzmir'de dönüşüm ile ilgili engel tanımadan yol almaya çalıştığını söyledi. Sürekli şu ifadeleri kullandı: "Bir tek kepçeye çıkmadıkları kaldı ama çıksalar da nafile. Çünkü kentsel dönüşüm bizim 21 yıldır hayata geçirdiğimiz, örnekleri olan bir konu. TOKİ eli ile İzmir'de 20 bin konut, Türkiye genelinde 1 milyon 170 bin konut yapmışız. Bu soruna, gündemlerinde, bütçelerinde hiç yer vermeyenler çıkıp ahkâm kesiyor. Asıl acı olan bu. Kime yazık oluyor, halka. Halk Konut'tan söz ediyorlar. Halk Konut, içinde halkın olmadığı bir proje zaten. Ahbap çavuş var, rant var ama halk yok. Örnek gösteriyorlar. Bir işi örnek göstermeniz için en azından bir satırlık başarı hikâyesinin olması gerekir. 'Siz yapamıyorsunuz' demek için kendinizin yapıyor olması gerekir. CHP İzmir'de şimdiye kadar kaç dönüşüm yaptı, kaç bina yaptı, kaç kişiyi deprem riskinden kurtardı? Önce bunun cevabını versinler."





"YAPTIKLARI VE İFADELERİYLE ÇELİŞİYORLAR"

Hükümetin ve bölgedeki mülki amirlerin CHP'nin deprem bölgesinde kurmak istediği konteyner kente yer gösterilmediği iddialarına yönelik, "Yine kendi yaptıkları ve ifadeleriyle çelişiyorlar" diyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP İzmir, Osmaniye'de kurmak istedikleri konteyner kente izin verilmediğini iddia ederken yine kendi ifadeleriyle çelişmiş. Kendilerine yer gösterildiğini de söylüyorlar çünkü. Peki neden değerlendirmemişler? Neden sırt çevirmişler? Dertleri mağduriyet oluşturup bundan beslenmek olabilir mi? Eğer okul bahçesinde konuşlanabiliyorlarsa orası kimin? Devletin değil mi? 'Bizim derdimiz siyaset değil' diyenlerin sırf muhalefet etmek için kendisiyle çelişmeyi göze almasının çok ilginç. Ayrıca her gün defalarca deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşıyorlar. Bu durumda, engellenmelerinden de söz edemezler. Bazı ülkelerin yüzölçümünden büyük bir alanı etkileyen deprem felaketinde, 165 bine yakın yıkık ve yıkılacak bina var. Yaralar sarılırken, enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Bölgeyi hayata döndürmeye çalışıyoruz. Facianın boyutlarını göz ardı etmemek, birliğimizi korumak zorundayız" diye konuştu.

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