Soyer’den itiraf gibi açıklama

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hem kendisinin hem de kenti 30 yıldır yöneten CHP'nin İzmir'i yönetmekte sınıfta kaldığı itiraflarında bulunmaya devam ediyor. Soyer, geçtiğimiz günlerde İzmir'deki 900 bin yapının yüzde 80'inin yenilenmesi gerektiğini söyleyerek 4 yılda hiçbir şey yapmadığını ortaya koymuştu.

YÜZDE 36 KAÇAK-RUHSATSIZ

SOYER'DEN yine itiraf gibi bir açıklama geldi. 30 yıldır CHP tarafından yönetilen İzmir'de kaçak yapı rakamlarını açıklayan Soyer, "İzmir'in yüzde 36'sı kaçak veya ruhsatsız" dedi. Soyer, ayrıca İzmir'deki yapı stokunun yüzde 52'sinin 1999'dan önce yapıldığını ve sadece yüzde 12'sinin 2000 senesinden sonra ruhsatlanarak yapılmış durumda olduğunu da belirtti. Kentin fay haritasının çok eski olduğunu ve bunların güncel olarak ortaya konması gerektiğini ifade eden Soyer, "Bu bilgileri bu kentteki herkesin biliyor olması lazım. Depreme hazırlıklı yaşamak konusunda sınıfta kalmış durumdayız. Depreme dirençli hale nasıl getirebiliriz bunu yapmamız lazım" dedi.

Yerel yönetimi uzun süre CHP'den başka bir partiye geçmeyen İzmir'de alt-üst yapıya uzun yıllardır verilmeyen önem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına kesin gözüyle bakılırken tekrar gündemde. Kılıçdaroğlu'nun 5 partiye düşen masanın aday olması söz konusuyken akıllara yerel yönetimi yıllardır CHP'den çıkmayan İzmir geldi. "Ceketi assak kazanırız" anlayışı ile her yerel seçimden 'zaferle' çıkan CHP, İzmir'e son 50 yılda adeta çivi bile çakmadı. Her yağmurda sular altında kalan yerleşim yerleri, köstebek yuvası yolları ve metro ağının bir arpa boyu ilerleyememesi İzmir'de CHP'nin kazanamamasına neden olmadı.